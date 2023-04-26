Про це пише Головне управління розвідки.

За його словами, нещодавні звинувачення України у нібито атаці на цивільну інфраструктуру та погрози Росії заморозити зернову угоду - брехлива маніпуляція. Юсов підкреслив, що Україна виконує всі зобов'язання, що стосуються зернового коридору.



"Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання, які стосується зернового коридору. Останні події в Криму стосувались тільки військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою, яка передбачає українські порти та цивільні порти, коли мова йде про підконтрольну Україні територію", - пояснив представник ГУР.