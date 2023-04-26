У ГУР заявили, що вибухи на військових об'єктах в окупованому Криму не порушують зернову угоду
Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що вибухи на військових об'єктах тимчасово окупованого Криму не порушують умови зернової угоди
Про це пише Головне управління розвідки.
За його словами, нещодавні звинувачення України у нібито атаці на цивільну інфраструктуру та погрози Росії заморозити зернову угоду - брехлива маніпуляція. Юсов підкреслив, що Україна виконує всі зобов'язання, що стосуються зернового коридору.
"Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання, які стосується зернового коридору. Останні події в Криму стосувались тільки військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою, яка передбачає українські порти та цивільні порти, коли мова йде про підконтрольну Україні територію", - пояснив представник ГУР.
- Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні зернової угоди, заявивши, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши зернові коридори.
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