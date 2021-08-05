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У Ірані президентом обрали ультраконсервативного кандидата: США очікують подальшого загострення

5 серпня, 2021 четвер
17:36
Світ

5 серпня відбулась інавгурація восьмого президента Ірану Ібрагіма Райсі, якого звинувачують у злочинах проти людства. На церемонію прибули представники ХАМАСу та Хезболли

Про це повідомляє CNN.

Ібрагім Райсол-Садат, більш відомий як Ібрагім Райсі, відомий іранцям насамперед тим, що був прокурором в перші роки після ісламської революції. Він був одним із чотирьох осіб у комітеті обвинувачення, відповідального за страту тисяч політичних в'язнів в Ірані в 1988 році, який опозиційні групи Ісламської Республіки Іран та деякі західні ЗМІ називають Комітетом смерті.

Міжнародні правозахисні організації та спеціальні доповідачі ООН звинувачують його у злочинах проти людства.

Після восьми років "поміркованої" адміністрації президенства Хасана Рухані, Іран обрав Раїсі. ультраконсервативного керівника судової системи, Його називають прямим ставлеником Верховного лідера аятолли Алі Хаменеї, який має останнє слово та неформальне лідерство у країні.

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Інавгурація Раїсі настала у вирішальний момент, коли Іран зараз веде непрямі переговори зі Сполученими Штатами щодо того, як відновити ядерну угоду 2015 року. Раїсі також постане перед завданням відродження економіки своєї країни, яка останні роки потерпає від санкцій кампанії "максимального тиску" попередньої адміністрації США.

"Я клянусь захищати офіційну релігію, створення Ісламської Республіки та конституцію нації", - сказав Раїсі, складаючи присягу у парламенті у четвер, 5 серпня.

Під час церемонії було вшановано Касема Сулеймані, вищого іранського полководця, який загинув у результаті цільового вбивства за наказом колишнього президента США Дональда Трампа.

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Як повідомляють державні ЗМІ Ірану, серед учасників церемонії в четвер були президент Афганістану Ашраф Гані, президент Іраку Бархам Саліх та заступник Генерального секретаря ЄС із закордонних справ Енріке Мора. Також були присутні лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія та заступник генерального секретаря Хезболли Наїм Касем разом з вищим дипломатом Кувейту та міністром бізнесу та торгівлі Катару.

На іншій церемонії на початку цього тижня Верховний лідер похвалив адміністрацію, що прийшла, коли Роухані мовчки сидів і дивився на себе.
"У процесі передачі влади на поле виходять нові ідеї та нова рішучість, і це є джерелом надії для всіх тих, хто має велику мотивацію служити країні, зокрема для молоді", - сказав Хаменеї у промові в понеділок про спірні Вибори в червні, які привели Раїсі до влади. Опитування були відзначені історично низькою явкою та розкритиковані як переважно неконкурентоспроможні після того, як необрана колегія священнослужителів та юристів заборонила всім основним кандидатам - реформаторам та центристам брати участь у виборах, але це гарантувало перемогу Раїсі.

Іран
інавгурація
ісламісти
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