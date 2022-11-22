Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що 21 листопада Україна заявила, що проводить військову операцію на Кінбурнській косі. Від її успіху залежить, чи українські сили зможуть краще проводити потенційні операції на лівобережжі Херсонської області.

В ISW зазначають, що Кінбурнська коса знаходиться всього за 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід до річок Дніпро та Південний Буг, а також Миколаївський і Херсонський порти.

Росіяни використовували позиції на Кінбурнській косі для ракетних і артилерійських ударів по українських позиціях в Очакові та інших районах узбережжя Чорного моря, які контролює Україна.

Крім цього важливо, що Кінбурнська коса розташована за межами 25 км радіуса дії 152-мм артилерії, яку російські війська накопичили на лівому березі Дніпра в Херсонській області. "Контроль над Кінбурнською косою дозволив би українським силам послабити російські удари по контрольованому Україною узбережжю Чорного моря, збільшити морську активність у цьому районі та проводити потенційні операції з переходу на лівобережжя Херсонської області під значно меншим вогнем російської артилерії, порівняно з переправою через Дніпро", - дійшли висновку в ISW.

21 листопада речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що триває операція на Кінбурнській косі.

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