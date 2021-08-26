У Італії розглядають варіант запровадження обов'язкової COVID- вакцинації

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на La Repubblica.

Рішення урядовці ухвалять у вересні згідно з висновками про кампанію щеплень у країні.

У випадку запровадження обов'язкової імунізації, щепитися буде треба всім людям від 12 років.

В уряді планують щепити 50% з 14 млн невакцинованих італійців.

Ініціатива має на меті популяризувати використання "зелених пропусків", поширивши їх дію на державні посади, громадський транспорт, приватні підприємства.

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