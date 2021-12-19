У Ізраїлі оголосили про початок п'ятої хвилі COVID-19

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Беннет заявив, що закриття кордонів після перших випадків штаму "Омікрон" у світі, допомогло виграти час.

"Варіант "Омікрон" вже в Ізраїлі, і він повсюди: від дитсадків до Кнесету. Поки ми бачимо не дуже великі показники захворюваності. Але п'ята хвиля вже тут", - сказав він.

Ізраїльський прем'єр додав, що уряд починає новий етап в боротьбі з пандемією коронавірусу.



Незабаром влада опублікує список нових карантинних обмежень для населення.

"А поки - дотримуйтеся соціальної дистанції та носіть захисні маски", - додав Беннет.

29 листопада 2021 року в Ізраїлі почали діяти нові обмеження, пов'язані з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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За його прогнозами вже через 3-4 тижні, а можливо і раніше, в країні можливий різкий сплеск захворюваності.