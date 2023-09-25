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У Канаді розповіли, на основі чого звинуватили Індію у вбивстві сикхського активіста

25 вересня, 2023 понедiлок
19:25
Світ Канада

Канада отримала дані розвідки про можливу причетність Індії до вбивства сикхського сепаратистського активіста на території Канади, на основі чого публічно звинуватила Індію

Про це повідомляє CNN.

Дані Канада отримала від розвідувального альянсу "Five Eyes" (FVEY), до якого входять Австралія, США, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

"Я підтверджую, що між партнерами FVEY була спільна розвідувальна інформація, що допомогла Канаді зробити заяви, оголошені прем’єр-міністром (Канади – ред.)", – сказав американський посол у Канаді Девід Коен.

США висловили стурбованість Індії з приводу цих звинувачень та попросили її співпрацювати з Канадою у розслідуванні справи. Якщо звинувачення підтвердяться, це буде серйозним порушенням міжнародного порядку, сказав посол США.

Що відомо про вбивство сикхського активіста у Канаді

19 вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "агенти індійського уряду" вчинили вбивство лідера сикхської громади в Британській Колумбії в червні минулого року. Він сказав, що звинувачення ґрунтується на розвідданих, зібраних урядом Канади.

Пізніше міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада вислала індійського дипломата, якого вона назвала очільником індійської розвідки в Канаді.

Трюдо сказав, що велика спільнота канадців індіанського походження була обурена вбивством і в деяких випадках побоюється за свою особисту безпеку.

Зазначається, що 45-річного Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї у Британській Колумбії. Слідчі з Королівської канадської кінної поліції заявили, що на нього влаштували засідку люди в масках, але не повідомляли, чи напад був політично мотивованим.

Але Ніджар був відомий тим, що виступав за створення незалежної сикхської держави Халістан, яка включала б частини штату Пенджаб в Індії, і Індія оголосила його у розшук як терориста.

Натомість Індія назвала звинувачення Оттави у причетності до вбивства лідера сикхських сепаратистів "абсурдним та невмотивованим". 

Згодом Індія призупинила видачу віз громадянам Канади через конфлікт, пов’язаний із вбивством лідера сикхів на території Канади.

22 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати очікують від уряду Індії та Канади спільного розслідування можливої причетності агентів Нью-Делі до вбивства лідера сикхів в Оттаві.

Канадські чиновники поділилися з урядом Індії доказами, які можуть пов'язувати індійських агентів з убивством сикхського активіста у Канаді, ще до того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо оприлюднив це звинувачення.

Індія
Канада
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