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Канада надала уряду Індії докази ймовірної причетності Нью-Делі до вбивства лідера сикхів, - Bloomberg

23 вересня, 2023 субота
12:54
Світ Канада

Канадські чиновники поділилися з урядом Індії доказами, які можуть пов'язувати індійських агентів з убивством сикхського активіста у Канаді, ще до того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо оприлюднив це звинувачення

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні анонімні джерела.

Зазначається, що обмін інформацією відбувався через співробітників служб безпеки двох країн.

За словами одного з джерел, докази були надані за кілька днів до того, коли Трюдо сказав членам парламенту Канади, що уряд має "достовірну" інформацію про причетність Індії до розстрілу Хардіпа Сінгха Ніджара - лідера сикхів.

Крім того, повідомляється, що між представниками служб безпеки двох країн відбулося кілька обговорень.

Канадська влада також звернулася до деяких членів індійської діаспори в країні, які, на їхню думку, знають про вбивство.

Що відомо про вбивство сикхського активіста у Канаді

19 вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "агенти індійського уряду" вчинили вбивство лідера сикхської громади в Британській Колумбії в червні минулого року. Він сказав, що звинувачення ґрунтується на розвідданих, зібраних урядом Канади.

Пізніше міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада вислала індійського дипломата, якого вона назвала очільником індійської розвідки в Канаді.

Трюдо сказав, що велика спільнота канадців індіанського походження була обурена вбивством і в деяких випадках побоюється за свою особисту безпеку.

Зазначається, що 45-річного Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї у Британській Колумбії. Слідчі з Королівської канадської кінної поліції заявили, що на нього влаштували засідку люди в масках, але не повідомляли, чи напад був політично мотивованим.

Але Ніджар був відомий тим, що виступав за створення незалежної сикхської держави Халістан, яка включала б частини штату Пенджаб в Індії, і Індія оголосила його у розшук, як терористом.

Натомість Індія назвала звинувачення Оттави у причетності до вбивства лідера сикхських сепаратистів "абсурдним та вмотивованим". 

Згодом Індія призупинила видачу віз громадянам Канади через конфлікт, пов’язаний із вбивством лідера сикхів на території Канади.

22 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати очікують від уряду Індії та Канади спільного розслідування можливої причетності агентів Нью-Делі до вбивства лідера сикхів в Оттаві.

Індія
Канада
Джастін Трюдо
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