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Вбивство лідера сикхів: США очікують, що Індія співпрацюватиме з Канадою в розслідуванні справи

23 вересня, 2023 субота
07:26
Світ Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати очікують від уряду Індії та Канади спільного розслідування можливої причетності агентів Нью-Делі до вбивства лідера сихків в Оттаві

Про це пише Reuters.

"Ми глибоко стурбовані звинуваченнями, висунутими прем’єр-міністром Трюдо. Було б важливо, щоб Індія співпрацювала з канадцями в цьому розслідуванні. Ми хочемо бачити відповідальність", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

Білий дім висловив свою стурбованість з приводу звинувачень, які висунув глава канадського уряду. Однак Блінкен поки єдиний з американських чиновників, який прокоментував ситуацію.

Раніше цього тижня традиційні канадські союзники, включно зі Сполученими Штатами, виявили обережний підхід до цього питання. Політичні аналітики кажуть, що це частково тому, що США та інші великі гравці бачать Індію як противагу зростаючому впливу Китаю.

"Ми дуже тісно консультувалися з нашими канадськими колегами, не просто консультуючись, але координуючи з ними цю проблему", — сказав Блінкен.

Що відомо про вбивство сикхського активіста у Канаді

19 вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "агенти індійського уряду" вчинили вбивство лідера сикхської громади в Британській Колумбії в червні минулого року. Він сказав, що звинувачення ґрунтується на розвідданих, зібраних урядом Канади.

Пізніше міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада вислала індійського дипломата, якого вона назвала очільником індійської розвідки в Канаді.

Трюдо сказав, що велика спільнота канадців індіанського походження була обурена вбивством і в деяких випадках побоюється за свою особисту безпеку.

Зазначається, що 45-річного Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї у Британській Колумбії. Слідчі з Королівської канадської кінної поліції заявили, що на нього влаштували засідку люди в масках, але не повідомляли, чи напад був політично мотивованим.

Але Ніджар був відомий тим, що виступав за створення незалежної сикхської держави Халістан, яка включала б частини штату Пенджаб в Індії, і Індія оголосила його у розшук, як терористом.

Натомість Індія назвала звинувачення Оттави у причетності до вбивства лідера сикхських сепаратистів "абсурдним та вмотивованим". 

Згодом Індія призупинила видачу віз громадянам Канади через конфлікт, пов’язаний із вбивством лідера сикхів на території Канади.

Кримінал
Індія
Канада
Джастін Трюдо
США
Ентоні Блінкен
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