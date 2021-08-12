У Карпатах до відкритого басейну несподівано стрибнула корова

Відео курйозу опублікувала очевидиця Олександра Стасюк на своїй сторінці у Facebook.



На кадрах видно, що корова стояла біля краю води та вирішила лівою передньою ногою ступити на неї, але мало не впала. Проте вже за секунду, ледве втримавши рівновагу, тварина просто застрибнула в басейн. Виглядало все так, ніби корова спочатку перевірила воду, а потім вирішила скупатися.



За словами очевидиці, тварина гуляла сама по собі, а ця історія обійшлася без жертв.



"Усе завершилося добре. Корова вийшла сходами і пішла гуляти далі", - написала очевидиця.



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