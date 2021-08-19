У Карпатах заблукали четверо дітей, їх шукають ДСНС, Нацполіція, лісники і цивільні

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Вночі 19 серпня від чергового поліцейського до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в в лісі поблизу села Порошково заблукали 4 дітей (2007 – 2014 р.н.).

Станом на ранок пошуки дітей тривають. До них залучено 61 особу та 7 одиниць техніки, 2 собаки, а саме:

11 рятувальників та 2 одиниці техніки;

22 поліцейських, 4 одиниці техніки та 2 собаки;

20 місцевих жителів;

працівники лісгоспу – 8 осіб та 1 одиниця техніки.