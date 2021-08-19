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У Карпатах заблукали четверо дітей, їх шукають ДСНС, Нацполіція, лісники і цивільні

19 серпня, 2021 четвер
08:59

На Закарпатті в лісі заблукали чотири дитини, рятувальники проводять пошукову операцію

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Вночі 19 серпня від чергового поліцейського до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в в лісі поблизу села Порошково заблукали 4 дітей (2007 – 2014 р.н.).

Станом на ранок пошуки дітей тривають. До них залучено 61 особу та 7 одиниць техніки, 2 собаки, а саме:

  •  11 рятувальників та 2 одиниці техніки;
  •  22 поліцейських, 4 одиниці техніки та 2 собаки;
  •  20 місцевих жителів;
  • працівники лісгоспу – 8 осіб та 1 одиниця техніки.

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діти
Закарпатська область
ліс
ДСНС
пошуки
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