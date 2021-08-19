У Карпатах заблукали четверо дітей, їх шукають ДСНС, Нацполіція, лісники і цивільні
На Закарпатті в лісі заблукали чотири дитини, рятувальники проводять пошукову операцію
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Вночі 19 серпня від чергового поліцейського до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в в лісі поблизу села Порошково заблукали 4 дітей (2007 – 2014 р.н.).
Станом на ранок пошуки дітей тривають. До них залучено 61 особу та 7 одиниць техніки, 2 собаки, а саме:
- 11 рятувальників та 2 одиниці техніки;
- 22 поліцейських, 4 одиниці техніки та 2 собаки;
- 20 місцевих жителів;
- працівники лісгоспу – 8 осіб та 1 одиниця техніки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 30.98Продаж 31.36
- Актуальне
- Важливе