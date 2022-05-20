У Катарі заявили про готовність постачати скраплений газ до Німеччини з 2024 року

Про це заявив віцепрем'єр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані, передає Reuters.

"Ми хочемо, щоб наш завод з виробництва зрідженого природного газу Golden Pass в Техасі, в якому Qatar Energy володіє 70% акцій, був готовий до поставок до Німеччини вже у 2024 році", - заявив він.

20 травня у еміра Катару Таміма біна Хамад Аль-Тані заплановані перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в Берліні.

12 травня віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна поки не може реалізувати газове ембарго.