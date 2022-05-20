У Катарі заявили про готовність постачати скраплений газ до Німеччини з 2024 року
Катар сподівається почати постачання скрапленого природного газу (СПГ) до Німеччини в 2024 році
Про це заявив віцепрем'єр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані, передає Reuters.
"Ми хочемо, щоб наш завод з виробництва зрідженого природного газу Golden Pass в Техасі, в якому Qatar Energy володіє 70% акцій, був готовий до поставок до Німеччини вже у 2024 році", - заявив він.
20 травня у еміра Катару Таміма біна Хамад Аль-Тані заплановані перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в Берліні.
- 12 травня віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна поки не може реалізувати газове ембарго.
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