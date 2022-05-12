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Німеччина поки не може дозволити повне ембарго на російський газ

12 травня, 2022 четвер
17:35
Світ Газпромбанк

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини заявив, що країна поки не може реалізувати газове ембарго

Про це міністр економіки Німеччини Роберт Габек розповів на спільному брифінгу з міністром іноземних справ України Дмитром Кулебою.

"Наразі ми не можемо дозволити собі введення повного газового ембарго. Ми наповнили термінали та сховища на 40%. Цього буде достатньо для літа, але на перспективу ми повинні повністю перервати цю залежність від російського газу. На мою думку, поки що ми не спроможні відмовитися від російського газу. На осінь цих 40% не вистачить. Але ми працюємо над іншими джерелами", – сказав  Роберт Габек.

Міністр нагадав, що Німеччина вже підтримала ембарго на нафту, а тому поки не може заборонити ще й імпорт газу з Росії.

"Ми зробимо все необхідне в інфраструктурному плані, щоб ввести це ембарго", – додав міністр економіки Німеччини.

  • 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.
  • Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.
  • За даними Bloomberg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.
  • Болгарія відмовилася підтримувати запровадження ембарго на російську нафту, якщо не отримає винятків для подальшого постачання сировини.
  • За даними Bloomberg, Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам.
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив, що не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення.
  • Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
  • ЄС готує компенсацію Угорщині за підтримку ембарго на російську нафту.

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Економіка
Росія
газ
санкції
Німеччина
російський газ
ембарго
російська нафта
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