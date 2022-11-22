У Казахстані офіційно оголосили про перемогу Токаєва на президентських виборах

В цілому, за даними Нурлана Абдірова, проголосувало понад 8,3 млн осіб, або 69,44% виборців, передає Zakon.kz.

Як повідомляє видання, інавгурація Токаєва має відбутися 26 листопада.

Голоси виборців розподілилися наступним чином:

Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31% голосів;

Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;

Каракат Абден – 2,6%;

Мейрам Кажикен – 2,53%;

Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;

Салтанат Турсинбеков – 2,12%.

Графу "проти всіх" обрали 5,8% виборців.

Дострокові президентські вибори в Казахстані відбулися 20 листопада 2022 року.

Нагадаємо, Токаєв оголосив у Казахстані дострокові вибори президента, реформи та амністію учасників січневих протестів. Термін президентських повноважень буде збільшений із п'яти до семи років

Також Токаєв вніс зміни до військової доктрини Казахстану. Крім цього, Токаєв наказав створити орган управління теробороною у складі армії та розробити заходи щодо потенційного переведення економіки країни на воєнний час

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