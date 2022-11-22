У Казахстані офіційно оголосили про перемогу Токаєва на президентських виборах
Голова Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлан Абдіров на засіданні відомства 22 листопада 2022 року оголосив остаточні результати президентських виборів в країні
В цілому, за даними Нурлана Абдірова, проголосувало понад 8,3 млн осіб, або 69,44% виборців, передає Zakon.kz.
Як повідомляє видання, інавгурація Токаєва має відбутися 26 листопада.
Голоси виборців розподілилися наступним чином:
- Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31% голосів;
- Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;
- Каракат Абден – 2,6%;
- Мейрам Кажикен – 2,53%;
- Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;
- Салтанат Турсинбеков – 2,12%.
Графу "проти всіх" обрали 5,8% виборців.
Дострокові президентські вибори в Казахстані відбулися 20 листопада 2022 року.
- Нагадаємо, Токаєв оголосив у Казахстані дострокові вибори президента, реформи та амністію учасників січневих протестів. Термін президентських повноважень буде збільшений із п'яти до семи років
- Також Токаєв вніс зміни до військової доктрини Казахстану. Крім цього, Токаєв наказав створити орган управління теробороною у складі армії та розробити заходи щодо потенційного переведення економіки країни на воєнний час
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