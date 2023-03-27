У Казахстані посилюють контроль над експортом товарів у Росію

Про це інформує Reuters.

Це сталося після повідомлень про те, що деякі російські компанії використовують казахстанських посередників для того, щоб порушити санкції Заходу. Зокрема деякі казахські підприємці почали купувати товари, продаж яких у Москві заборонили західні країни, і перепродавати їх російським фірмам.

Уряд Казахстану у відповідь на це пообіцяв зберегти санкції та оголосив про нові правила, які наберуть чинності з 1 квітня. Вони застосовуватимуться до експорту в рамках очолюваного РФ Євразійського економічного союзу і зменшать підпільну торгівлю.

"Процедура виключає подачу документів підставними особами, фальшивими відправниками або одержувачами", - ідеться у заяві уряду.

Агентство пише, що минулого року казахстанський експорт до Росії зріс на чверть. Водночас казахські бізнесмени кажуть, що припинення Туреччиною паралельного імпорту з Росією викликало нову хвилю запитів від росіян, які шукали товари, що вони не можуть придбати безпосередньо.