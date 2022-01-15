У Казахстані заарештували ексзаступника міністра енергетики й зняли з посад двох зятів Назарбаєва

Про це сьогодні, 15 січня 2022 року, повідомили у пресслужбі Агентства з фінансового моніторингу Республіки Казахстан, передає TengriNews.



"Слідчо-оперативною групою територіального департаменту Агентства з фінансового моніторингу по Мангістауській області затримані віцеміністр енергетики Республіки Казахстан Жумабай Карагаєв, керівники електронних торгових майданчиків та особи, причетні до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ в Мангістауській області", - йдеться у повідомленні.



Слі нагоолосити, що саме зі здорожчання вдвічі скрапленого газу для заправки авто й почалися січневі заворушення у Казахстані.



Читайте також: Максим Розумний: Казахська криза і російські інтереси



Щодо Карагаєва постановою суду санкціоновано обраний органом слідства та підтриманий прокуратурою області запобіжний захід у вигляді "утримання під вартою" терміном на два місяці.







Окрім того, голову правління АТ "КазТрансОйл" Дімаша Досанова та голову правління АТ "НК "КазТрансГаз" Кайрата Шаріпбаєва звільнено з посад, повідомляє інформаційна агенція KazTAG.



Читайте також: Назарбаєв давно помер, його поховали, - Жириновський



Досанов доводиться чоловіком молодшої дочки першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва - Алії Назарбаєвої, а Шаріпбаєв - старшої - Даріге Назарбаєвої.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb