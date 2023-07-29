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У Казані вирує ураган: зносить дахи, дерева та опори ЛЕП

29 липня, 2023 субота
20:35
Світ Казань, Ураган

Ввечері суботи, 29 липня, у російській Казані вирує потужний ураган

Про це повідомляє пропагандистське видання Russia Today.

У Казані пориви вітру досягають понад 30 м/с. Синоптики прогнозують, що погода стабілізується лише над ранок. Жителів закликають не виходити на вулицю.

Мережею поширюються фото і світлини, де видно, що ураган зносить паркани, дерева, опори ЛЕП (ліній електропередач) і дахи будинків.

Казань, Ураган

Фото: Telegram

Ураган у Казані: відео

Відео
Росія
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