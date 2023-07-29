У Казані вирує ураган: зносить дахи, дерева та опори ЛЕП
Ввечері суботи, 29 липня, у російській Казані вирує потужний ураган
Про це повідомляє пропагандистське видання Russia Today.
У Казані пориви вітру досягають понад 30 м/с. Синоптики прогнозують, що погода стабілізується лише над ранок. Жителів закликають не виходити на вулицю.
Мережею поширюються фото і світлини, де видно, що ураган зносить паркани, дерева, опори ЛЕП (ліній електропередач) і дахи будинків.
Фото: Telegram
Ураган у Казані: відео
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.01Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе