У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 окупантів, - Гайдай

Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 військових РФ, лікарні Старобільська переповнені пораненими", – зазначив Гадай.

Згідно з його словами, тим часом окупаційна влада рапортує про чергові «успіхи» у будівельній сфері. Нібито, на території "ЛНР" регіонами РФ при координації мінбуду вже відновлено 51 школу та 21 дитячий садок.



Усі ці школи розташовані на окупованій у 2014 році частині Луганщини або у захоплених населених пунктах у перші дні вторгнення 2022 року, де упродовж двох останніх років багато шкіл і дитсадків відновили за програмою Президента Зеленського «Велике будівництво».



"Водночас, у вщент зруйнованих Попасній, Гірському, понівечених Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську не відновлено ще жодного навчального закладу. Бо там недостатньо замінити табличку з назвою та підпорядкованістю навчального закладу – потрібні великі гроші", - написав він.

29 вересня ЗСУ вразили 4 командні пункти, 15 районів скупчення військ і техніки ворога та 6 складів з боєприпасами.

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив чергові втрати особового складу противника.

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