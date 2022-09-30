English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 окупантів, - Гайдай

У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 окупантів, - Гайдай

30 вересня, 2022 п'ятниця
09:37
війна з Росією Терорист "ЛНР"

У казармі під Новоайдаром у тимчасово захопленій Луганській області загинули понад 50 військових Росії

Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 військових РФ, лікарні Старобільська переповнені пораненими", – зазначив Гадай.

Згідно з його словами, тим часом окупаційна влада рапортує про чергові «успіхи» у будівельній сфері. Нібито, на території "ЛНР" регіонами РФ при координації мінбуду вже відновлено 51 школу та 21 дитячий садок.

Усі ці школи розташовані на окупованій у 2014 році частині Луганщини або у захоплених населених пунктах у перші дні вторгнення 2022 року, де упродовж двох останніх років багато шкіл і дитсадків відновили за програмою Президента Зеленського «Велике будівництво».

"Водночас, у вщент зруйнованих Попасній, Гірському, понівечених Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську не відновлено ще жодного навчального закладу. Бо там недостатньо замінити табличку з назвою та підпорядкованістю навчального закладу – потрібні великі гроші", - написав він.

  • 29 вересня ЗСУ вразили 4 командні пункти, 15 районів скупчення військ і техніки ворога та 6 складів з боєприпасами.

  • Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив чергові втрати особового складу противника.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Суспільство
Донбас
ЗСУ
окупанти
"ЛНР
Читайте також:
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
28 вересня, 2022 середа
Перші частини мобілізованих росіян уже розбиті в Україні
28 вересня, 2022 середа
Сказали, що нас там правильно бомблять: російські хокеїсти спровокували бійку з українцями під час матчу Континентального кубка
Карта Ізюм 28.09.2022
29 вересня, 2022 четвер
Уперше в історії ЗСУ провели успішну операцію з оточення противника, - експерт Defense Express Киричевський
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.73
    Купівля 40.73
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 39.13
    Продаж 40.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
30 вересня
10:08
долар
Курс валют: які ціни на долар та євро сьогодні
10:02
Оновлено
Ракетний удар
Росіяни вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, 23 людини загинули, ще 28 поранені
09:39
Вєрка Сердючка
У стрінгах та без комплексів: Сердючка разом з "мамою" зібрались на Щекавицю
09:28
На Донеччині окупанти протягом доби вбили 8 цивільних і поранили ще 17
09:19
Знищена техніка, танк
За добу Росія втратила на війні 500 солдатів, 2 літаки та гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
09:12
туман
На Київщині оголосили підвищений рівень небезпеки через туман
08:59
на фото: Валерій Залужний та Моше Реувен Азман
Залужний: Україна має стати військовою державою, як Ізраїль
08:48
ЗСУ
Українське військо відбило атаки противника в районах 9 населених пунктів
08:42
Оновлено
вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві: 8 людей отримали поранення
08:36
Оновлено
У Дніпрі від ракетного удару росіян згоріло понад сто автобусів
Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: загинула людина, ще 5 постраждали, згоріли автобуси, пошкоджено будинки й гімназію
08:34
Втрати окупантів
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ворожих С-300, пункту управління й понад 50 окупантів на Запоріжжі й Луганщині
08:34
Ексклюзив
Судді на службі у рейдерів
07:58
білоруські військові
У Білорусі проходить перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі, - Генштаб ЗСУ
07:57
Нікополь, Дніпропетровщина
Росіяни накрили вогнем Нікопольщину: пошкоджено будинки, промислові об'єкти й лінію електропередачі
07:35
окупанти
Окупанти в Херсоні виселили мешканців кількох гуртожитків, щоб заселити солдатів
07:19
Верещук закликала Польщу, Грузію й країни Балтії допомогти кримським татарам уникнути російської мобілізації
06:57
Канада
Канадців закликали негайно покинути територію Росії
06:29
втрати окупантів
В Україні ліквідували "командира роти" псевдобригади "Прізрак", - офіцер ЗСУ Штефан
06:20
Італійські винищувачі Eurofighter
Італія підняла винищувачі через літаки РФ біля кордону з Польщею
05:55
російські війська окупанти
Кремль порушує власні заяви про часткову мобілізацію й демонструє фундаментальну природу системної слабкості,  – ISW
05:53
Інфографіка
Михайло Мудрик (в центрі)
УПЛ: розклад 5-го туру чемпіонату України з футболу
04:48
Російський корабель - ілюстроване фото
Росія різко змінила корабельне угруповання, що маневрує біля кримського узбережжя
04:37
ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мессі прийняв доленосне рішення стосовно свого майбутнього в ПСЖ
04:18
Бєлгород. Ілюстрація
Губернатор Бєлгородської області повідомив про роботу ППО
04:08
Втрати окупантів
Українська артилерія двічі обстріляла колону військової техніки у Новій Каховці
03:58
Ілюстрація. Навчання зі знищення диверсантів
На підступах до Дніпропетровської області виявили диверсантів
03:47
Іранський дрон-камікадзе, збитий ППО, впав на подвір'я
ППО збила 5 іранських дронів-камікадзе і 2 штурмовики Су-25
03:38
Ілюстрація. Антонівський міст
Росіяни намагаються відновити рух через Антонівський міст у Херсоні
02:57
Гарячі обіди, Укрзалізниця
Укрзалізниця повертає гарячі обіди у поїздах Інтерсіті+
02:24
Кріштіану Роналду
Мати Роналду розсекретила плани сина про завершення кар'єри
01:30
Інфографіка
"Минай" - "Колос"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України перед стартом 5-го туру
01:00
Оновлено
Миколаїв
Росія атакувала Миколаїв і Одесу іранськими дронами-камікадзе
00:43
Обстріл Запоріжжя 26.09
Ворог атакував Запоріжжя. Спрацювала ППО
00:33
Оновлено
путін путлер
Путін підписав укази про визнання Херсонщини і Запорізької області "незалежними територіями"
00:32
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба розкритикував восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії
00:19
Бен Ходжес
"Упевнений, що це закінчиться в Криму", - генерал Бен Ходжес спрогнозував перебіг війни з Росією
00:19
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 вересня
00:00
Ураган Ян
Ураган Ян може бути найсмертоноснішим в історії Флориди, - Байден
2022, четвер
29 вересня
23:58
Ентоні Блінкен
Блінкен назвав "референдуми" на окупованих територіях України "видовищем, підготовленим у Москві"
23:43
Оновлено
Вибухи у Дніпрі
Ввечері у Дніпрі пролунали декілька гучних вибухів, було два прильоти ворожих ракет
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV