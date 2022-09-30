У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 окупантів, - Гайдай
У казармі під Новоайдаром у тимчасово захопленій Луганській області загинули понад 50 військових Росії
Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.
"У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 військових РФ, лікарні Старобільська переповнені пораненими", – зазначив Гадай.
Згідно з його словами, тим часом окупаційна влада рапортує про чергові «успіхи» у будівельній сфері. Нібито, на території "ЛНР" регіонами РФ при координації мінбуду вже відновлено 51 школу та 21 дитячий садок.
Усі ці школи розташовані на окупованій у 2014 році частині Луганщини або у захоплених населених пунктах у перші дні вторгнення 2022 року, де упродовж двох останніх років багато шкіл і дитсадків відновили за програмою Президента Зеленського «Велике будівництво».
"Водночас, у вщент зруйнованих Попасній, Гірському, понівечених Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську не відновлено ще жодного навчального закладу. Бо там недостатньо замінити табличку з назвою та підпорядкованістю навчального закладу – потрібні великі гроші", - написав він.
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