У керівництві міноборони Білорусі почали "зачищати" вихідців з України, - засновник "Білого легіону" Бульба

Про це громадський діяч, засновник організації "Білий легіон" Сергій Бульба розповів у ефірі Еспресо.

Він висловив, що пріоритетно не самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визначає вводити чи ні білоруське військо до України.

"Одна із проблем, яка насторожує Росію, яку вони знайшли для себе - зібрали інформацію і проаналізували скільки вихідців з України зараз знаходиться в керівництві міноборони Білорусі. Їх це дуже турбує. Коли в мене українські журналісти почали запитувати: От Лукашенко почав "зачищати русскомірцев" в міноборони, я дивувався, бо не знаходив підтвердження цієї інформації. А те, що почали "зачищати" виходців з України в керівництві МО - це інформація уже є", - сказав Бульба.

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За його даними, є теденція зростання подачі офіцерів на військову медичину комісію.

"Людей підштовхують до того, щоб вони звільнялись і тихо йшли як би за станом здоров'я. Бо зараз звільнитися за політичними мотивами - це поставити на собі хрест. Минулого тижня була команда зібрати інформацію по всіх офіцерах, які з 2020 року звільнились по політичним мотивам - для чого їм це потрібно, ми не знаємо", - підсумував діяч.

27 червня представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький заявив, що кремль не полишає спроб втягнути Білорусь у війну з Україною.

25 червня журналіст Віталій Портников в етері Еспресо висловив думку, що якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддасть наказав атакувати Україну, білоруські військові його виконають.