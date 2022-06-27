Росія крок за кроком втягує Білорусь у війну, - ГУР

Про це Вадим Скібіцький сказав в ефірі всеукраїнського марафону.

Українські розвідники повідомляють про те, що у білорусів залишається менше простору для маневрів та пошуку відмовок через небажання воювати проти України, — розповів Скібіцький.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруси надавали російським окупантам аеродроми, інфраструктуру та території. Тепер білоруси віддають окупантам свої боєприпаси та зброю, які будуть використовуватися проти ЗСУ та мирних українців.

"Раніше вони били по Україні "Іскандерами" та оперативно-тактичною авіацією, а зараз використовують усю лінійку зброї. Таким чином Росія крок за кроком втягує Білорусь у війну", – сказав Скібіцький.

Журналіст Віталій Портников вважає, що якщо Лукашенко віддасть наказ атакувати Україну, військові Білорусі його виконають.

Журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський розповів в ефірі Еспресо, що Путін створює в Білорусі російські військові бази.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та закликав їх не брати участь у війні в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито блокада Калінінградської області РФ подібна до оголошення війни.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передасть Білорусі оперативно-тактичні комплекси "Іскандер".

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