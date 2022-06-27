Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Білорусі чудово розуміють, що це небезпечне загострення конфлікту до якого Путін бажає втягнути Лукашенко та Білорусь. Лукашенко виконує всі забаганки Путіна, лише утримується від участі білоруських військових в атаках на Україну. Але дозволяє російським літакам з території Білорусі запускати ракети по українських містах. Росія передала Білорусі додаткові засоби ураження, але зброя не буде належати Білорусі. Це для того, щоб зафіксувати та нормалізувати російські бази. Путін хоче, щоб це виглядало як білоруське. Насправді їх будуть обслуговувати та використовувати російські війська", - пояснив Калиновський.

Також журналіст додав, що ядерна зброя - це страшна перспектива.

"Лукашенко в руках Путіна виконує роль, яку йому відвів Кремль. Погрози щодо ядерної зброї - це підняття ставок, щоб залякати Захід, Україну та Литву. Без Білорусі Росія нічого не зможе вдіяти проти Польщі та Литви", - наголосив Калиновський.