Про це повідомляє білоруське видання "Зеркало".

Білоруси скаржаться, що повістки розсилають і тим, хто працює, і тим, хто у відпустці своїм коштом, і навіть тим, хто не придатний до військової служби.

У повістках, не вказано причину, через яку треба з'явитися до військкомату. Натомість за неявку погрожують кримінальною відповідальністю.

У військкоматах заспокоюють, кажуть, що "ніхто нікого ні на яку війну не забирає". Причина зборів – "мобілізаційні навчання". В основному у військовозобов'язаних звіряють облікові дані та відпускають додому.

Видання зауважує, що повістки приходять не лише чоловікам, але й жінкам.

30 червня дипломат Роман Безсмертний в ефірі телеканалу Еспресо заявив, що Білорусь є стартовим майданчиком, з якого Путін почне атаку на Європу.

27 червня представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький заявив, що кремль не полишає спроб втягнути Білорусь у війну з Україною.

25 червня журналіст Віталій Портников в етері Еспресо висловив думку, що якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддасть наказав атакувати Україну, білоруські військові його виконають.

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