У Білорусі масово вручають повістки до військкоматів, — ЗМІ
У повістках, які роздають військовозобов'язаним, не вказано причин, з яких слід з'явитися у військкомат
Про це повідомляє білоруське видання "Зеркало".
Білоруси скаржаться, що повістки розсилають і тим, хто працює, і тим, хто у відпустці своїм коштом, і навіть тим, хто не придатний до військової служби.
У повістках, не вказано причину, через яку треба з'явитися до військкомату. Натомість за неявку погрожують кримінальною відповідальністю.
У військкоматах заспокоюють, кажуть, що "ніхто нікого ні на яку війну не забирає". Причина зборів – "мобілізаційні навчання". В основному у військовозобов'язаних звіряють облікові дані та відпускають додому.
Видання зауважує, що повістки приходять не лише чоловікам, але й жінкам.
30 червня дипломат Роман Безсмертний в ефірі телеканалу Еспресо заявив, що Білорусь є стартовим майданчиком, з якого Путін почне атаку на Європу.
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