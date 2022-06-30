Дипломат поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Ключем до проблеми, яка нависає над усією Європою, є Білорусь. Адже це той стартовий майданчик, з якого Путін буде проводити атаку на європейський світ. По своїй суті Збройні сили України захищають Європу, захищають світ. А політична реакція європейської спільноти не вироблена", - зазначив Безсмертний.

Політик додав, що світова реакція й відповідь на агресивні дії Російської Федерації є надзвичайно повільними.

"Світ дуже повільно запускає всі необхідні ланцюгові механізми для того, аби випрацювати обʼєктивну реакцію, яка могла б забезпечити питання перемоги України у війні з Росією до кінця 2022 чи до кінця 2023 рр. Тобто немає акцентування уваги на досягненні речей, які необхідні сьогодні, щоб розв'язати нагальні проблеми", - зауважив Роман Безсмертний.

25 червня журналіст Віталій Портников в етері Еспресо висловив думку, що якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддасть наказав атакувати Україну, білоруські військові його виконають.

27 червня представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький заявив, що кремль не полишає спроб втягнути Білорусь у війну з Україною.

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