Білорусь - стартовий майданчик, з якого Путін почне атаку на Європу, - Роман Безсмертний
Політик Роман Безсмертний вважає, що Білорусь є стартовим майданчиком, з якого президент країни-агресорки Російської Федерації Володимир Путін почне атаку на Європу
Дипломат поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Ключем до проблеми, яка нависає над усією Європою, є Білорусь. Адже це той стартовий майданчик, з якого Путін буде проводити атаку на європейський світ. По своїй суті Збройні сили України захищають Європу, захищають світ. А політична реакція європейської спільноти не вироблена", - зазначив Безсмертний.
Політик додав, що світова реакція й відповідь на агресивні дії Російської Федерації є надзвичайно повільними.
"Світ дуже повільно запускає всі необхідні ланцюгові механізми для того, аби випрацювати обʼєктивну реакцію, яка могла б забезпечити питання перемоги України у війні з Росією до кінця 2022 чи до кінця 2023 рр. Тобто немає акцентування уваги на досягненні речей, які необхідні сьогодні, щоб розв'язати нагальні проблеми", - зауважив Роман Безсмертний.
- 25 червня журналіст Віталій Портников в етері Еспресо висловив думку, що якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддасть наказав атакувати Україну, білоруські військові його виконають.
- 27 червня представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький заявив, що кремль не полишає спроб втягнути Білорусь у війну з Україною.
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