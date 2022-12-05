У Харківській області скоротили комендантську годину
Від 5 грудня тривалість комендантської години на Харківщині зменшилася на одну годину
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Відтак, вона триватиме з 23:00 до 05:00. Таке рішення Харківська обласна військова адміністрація ухвалила у відповідь на чисельні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та ін.
"Завдяки нашим Збройним Силам України, які відігнали ворога, в місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно, зростає необхідність в більш тривалій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож реагуємо на потребу", – зазначив Синєнубов.
З його слів, наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години.
Умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.
- Раніше тривалість комендантської години скоротили на Полтавщині.
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