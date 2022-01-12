У Харківському метро обвалилася стеля: комісія з'ясовує причини

Про це у Facebook повідомив прессекретар Харківської міської ради Юрій Сидоренко.



"Там вже працює комісія метрополітену, з'ясовує причини того, що сталося. Найголовніше, що ніхто не постраждав", - написав Сидоренко.







За його інформацією, стелю будуть "обстукувати" далі, а також перевірять стелі у вестибюлях усіх станцій метро.



Сидоренко зазначив, що причини обвалу поки невідомі. Їх озвучать одразу після того, як з'ясують обставини.



