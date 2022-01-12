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У Харківському метро обвалилася стеля: комісія з'ясовує причини

12 січня, 2022 середа
11:53
Суспільство

У середу, 12 січня, у вестибюлі на станції харківського метро "Майдан Конституції" обвалилася стеля, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Про це у Facebook повідомив прессекретар Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

"Там вже працює комісія метрополітену, з'ясовує причини того, що сталося. Найголовніше, що ніхто не постраждав", - написав Сидоренко.



За його інформацією, стелю будуть "обстукувати" далі, а також перевірять стелі у вестибюлях усіх станцій метро. 

Сидоренко зазначив, що причини обвалу поки невідомі. Їх озвучать одразу після того, як з'ясують обставини.


 
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