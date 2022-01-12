У Харківському метро обвалилася стеля: комісія з'ясовує причини
У середу, 12 січня, у вестибюлі на станції харківського метро "Майдан Конституції" обвалилася стеля, внаслідок інциденту ніхто не постраждав
Про це у Facebook повідомив прессекретар Харківської міської ради Юрій Сидоренко.
"Там вже працює комісія метрополітену, з'ясовує причини того, що сталося. Найголовніше, що ніхто не постраждав", - написав Сидоренко.
За його інформацією, стелю будуть "обстукувати" далі, а також перевірять стелі у вестибюлях усіх станцій метро.
Сидоренко зазначив, що причини обвалу поки невідомі. Їх озвучать одразу після того, як з'ясують обставини.
- Як повідомлялося раніше, 11 січня у Харкові сталося підтоплення станцій метрополітену на Холодногірсько-Заводській лінії.
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