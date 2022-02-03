У Харківському СІЗО підліток скоїв самогубство
3 лютого в СІЗО Харкова повісився ув'язнений
Про це повідомляє Офіс омбудсмана.
У зв'язку зі скоєнням суїциду в Харківському СІЗО співробітники Офісу омбудсмана перевірили дотримання прав утримуваних в установі.
За повідомленням керівництва СІЗО, 3 лютого о 6:18 під час обходу камер молодший інспектор ВРіО повідомив, що ув’язнений скоїв самогубство, повісившись на простирадлі, закріпленому на внутрішніх ґратах вікна.
На сигнал "Тривога" прибув черговий фельдшер, який намагався реанімувати підлітка, однак після прибуття працівників швидкої невідкладної допомоги о 6:35 була констатована смерть.
Померлий був 2004 року народження. Він прибув до СІЗО у 2021 року й перебував в установі разом з трьома неповнолітніми. На утримування й неналежне ставлення з боку співкамерників і працівників СІЗО до адміністрації він не скаржився.
Зараз на місці працюють поліція та прокуратура. Адміністрація СІЗО скерувала матеріали до відповідних органів. В установі триває перевірка.
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