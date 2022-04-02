У Харкові через обстріли окупантів сталися масштабні пожежі, – ДСНС
У Харкові в результаті атак російських окупантів і обстрілів 1 квітня сталися великі пожежі в Київському і Московському районах міста
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Всього за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 75 оперативних виїзди, з яких 67 – для ліквідації.
"Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Київському районі міста Харкова. Горіли складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв.м", – йдеться в повідомленні.
Щоб загасити полум'я, пожежникам знадобилося шість годин.
Також масштабна пожежа сталася вночі у Московському районі міста Харкова. Горіли складські та ангарні приміщення, а також 15 гаражів гаражного кооперативу. Загальна площа пожежі склала близько 2000 кв.м. Рятувальники ліквідовували пожежу протягом 7 годин.
Додають, що минулої доби піротехнічні підрозділи знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.
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