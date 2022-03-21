У Харкові через обстріли окупантів загинув 96-річний колишній в’язень Бухенвальду
У Харкові в результаті бомбардувань росіян загинув Борис Романченко – один із в’язнів німецьких концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау
Про це повідомила адміністрація меморіального комплексу Бухенвальд із посиланням на його онуку.
"Як ми дізналися від його близьких, наш друг Борис Романченко, який пережив нацистські табори Buchenwald, Peenemünde, Dora і BergenBelsen, був убитий минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Харкові. Ми глибоко стривожені", - йдеться у повідомленні.
За словами онуки, він жив у багатоповерховій будівлі, яку вразив снаряд.
"Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора. У 2012 році Борис Романченко зачитав клятву Бухенвальда "Створення нового світу, де панують мир та свобода" під час святкування річниці визволення концтабору Бухенвальд", - пише адміністрація меморіального комплексу "Бухенвальд".
- Нагадаємо, у Харкові російські окупанти зруйнували обстрілами майже 1 тис. будинків, - Терехов
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе