У Харкові через обстріли окупантів загинув 96-річний колишній в’язень Бухенвальду

Про це повідомила адміністрація меморіального комплексу Бухенвальд із посиланням на його онуку.

"Як ми дізналися від його близьких, наш друг Борис Романченко, який пережив нацистські табори Buchenwald, Peenemünde, Dora і BergenBelsen, був убитий минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Харкові. Ми глибоко стривожені", - йдеться у повідомленні.

За словами онуки, він жив у багатоповерховій будівлі, яку вразив снаряд.

"Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора. У 2012 році Борис Романченко зачитав клятву Бухенвальда "Створення нового світу, де панують мир та свобода" під час святкування річниці визволення концтабору Бухенвальд", - пише адміністрація меморіального комплексу "Бухенвальд".

Нагадаємо, у Харкові російські окупанти зруйнували обстрілами майже 1 тис. будинків, - Терехов

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