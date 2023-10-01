У Харкові чоловіки у військовій формі напали на блокпост, - поліція
У Харкові у п'ятницю, 29 вересня, чоловіки у військовій формі погрожували зброєю правоохоронцям на блокпосту. Поліція розпочала кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Харківщини.
"29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхали чотири позашляховики. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що озброєнні чоловіки вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.
За даними поліції, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.
За даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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