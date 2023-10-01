У Ялті вбили подружню пару з Дніпропетровщини, яка наполягала що Крим це Україна, - росЗМІ
У Ялті затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві подружньої пари з Дніпропетровщини. Затриманий зізнався, що вбив їх за те, що вони погано відгукувалися про Росію і керівництво країни та наполягали, що Крим належить Україні
Про це повідомляє російське видання "Московский комсомолец".
У Ялті подружню пару пенсійного віку з Дніпропетровської області насмерть забили битою.
Повідомляється, що вдень 29 вересня чоловік прийшов у будинок на Гірській вулиці, де жили 66-річний чоловік і його 58-річна дружина, і "почав бити чоловіка і дружину битою". Після вбивства злочинець залишив тіла жертв на цокольному поверсі, а також обшукав будинок.
Днем пізніше в поліцію звернувся друг сім'ї та повідомив, що пара не виходить на зв'язок. Правоохоронці, які прибули за домашньою адресою, знайшли тіла.
У виданні зазначають, що підозрюваний - 50-річний громадянин України на ім'я Шавкат, який в'їхав до Криму 2018 році. Він був судимий за шахрайство 2020 року.
За попередньою версією, чоловік працював за наймом у вбитого подружжя. Камери відеоспостереження зафіксували момент убивства - 29 вересня близько 10-ї години ранку. Знаряддям злочину стала дерев'яна бита, яку злочинець залишив на місці події.
Затриманий зізнався, що вбив їх за те, що вони погано відгукувалися про Росію і керівництво країни.
Чоловік розповів, що 66-річний Володимир і 58-річна Вікторія приїхали з Дніпропетровської області і постійно висловлювалися про те, що Крим належить Україні.
Після вбивства Шавкат виїхав із Ялти в село Веселе під Судаком, щоб перечекати деякий час. Але поліцейські його знайшли і затримали. Порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство".
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