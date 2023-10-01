Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал У Ялті вбили подружню пару з Дніпропетровщини, яка наполягала що Крим це Україна, - росЗМІ

У Ялті вбили подружню пару з Дніпропетровщини, яка наполягала що Крим це Україна, - росЗМІ

1 жовтня, 2023 неділя
17:59
Кримінал тюрма

У Ялті затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві подружньої пари з Дніпропетровщини. Затриманий зізнався, що вбив їх за те, що вони погано відгукувалися про Росію і керівництво країни та наполягали, що Крим належить Україні

Про це повідомляє російське видання "Московский комсомолец".

У Ялті подружню пару пенсійного віку з Дніпропетровської області насмерть забили битою. 

Повідомляється, що вдень 29 вересня чоловік прийшов у будинок на Гірській вулиці, де жили 66-річний чоловік і його 58-річна дружина, і "почав бити чоловіка і дружину битою". Після вбивства злочинець залишив тіла жертв на цокольному поверсі, а також обшукав будинок.

Днем пізніше в поліцію звернувся друг сім'ї та повідомив, що пара не виходить на зв'язок. Правоохоронці, які прибули за домашньою адресою, знайшли тіла.

У виданні зазначають, що підозрюваний - 50-річний громадянин України на ім'я Шавкат, який в'їхав до Криму 2018 році. Він був судимий за шахрайство 2020 року.

За попередньою версією, чоловік працював за наймом у вбитого подружжя. Камери відеоспостереження зафіксували момент убивства - 29 вересня близько 10-ї години ранку. Знаряддям злочину стала дерев'яна бита, яку злочинець залишив на місці події.

Затриманий зізнався, що вбив їх за те, що вони погано відгукувалися про Росію і керівництво країни.

Чоловік розповів, що 66-річний Володимир і 58-річна Вікторія приїхали з Дніпропетровської області і постійно висловлювалися про те, що  Крим належить Україні.

Після вбивства Шавкат виїхав із Ялти в село Веселе під Судаком, щоб перечекати деякий час. Але поліцейські його знайшли і затримали. Порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство".

  • Чотирьом військовим РФ оголошено підозру у вбивстві охоронця магазину "Новус" в Бучі. Це сталося 27 лютого 2022 року під час пересування колони ворога по місту.

Україна
Крим
Ялта
російська армія
Читайте також:
пенсія
29 вересня, 2023 п'ятниця
Зростання мінімальної зарплати та пенсії: чого чекати з 1 жовтня
окупанти
30 вересня, 2023 субота
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
30 вересня, 2023 субота
У Києві на Шулявці під час реконструкції впав шляхопровід
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 жовтня
18:20
Огляд
Пожежа в районі аеродрому у Підмосков'ї
Дронові удари в Курську, атака на аеропорт в Сочі та інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
18:19
Оновлено
В іспанській Мурсії сталася пожежа у нічному клубі: кількість загиблих зросла до 13
17:47
Оновлено
Дональд Туск, Марш мільйона сердець
У Варшаві опозиційна "Громадянська платформа" Дональда Туска провела Марш мільйона сердець
17:33
Інтерв’ю
ЗСУ, міномет, міна
Україна повинна бути готовою до тривалої війни, бо інакше навіть західна зброя не допоможе, - ізраїльський експерт Гендельман
17:14
мурали
Росіяни знищили останній український мурал у Маріуполі
17:00
Петер Пеллегріні, Словаччина
Нова коаліція у Словаччині: соціал-демократична партія "Глас" може відмовитися від союзу з проросійською "Смер"
16:57
На Київщині запрацював єдиний номер виклику екстрених служб 112
16:47
Оновлено
Зеленський і Шаппс
Міністр оборони Британії Шаппс не проти надіслати ВМС до Чорного моря, але прем'єр Сунак заперечує
16:45
Зеленський у Київській фортеці вручив Героям України "Золоті Зірки". Частину нагород отримали близькі полеглих воїнів
16:44
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: в яку ціну євро та долар
16:11
Ексклюзив
Польща
Польща на межі виходу з ЄС, - журналіст Чех
15:47
санкції проти Росії
У російському Владивостоці через санкції ЄС припинили працювати паркомати
15:16
судно RESILIENT AFRICA
Три балкера вийшли з портів "Чорноморськ" та "Південний", а ще 5 - прямують на завантаження
15:09
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про обстріл Шебекіно і атаку українських БПЛА по Смоленську та стоянці вертольотів у Сочі: нібито є постраждалі
15:07
Apple виявила проблему, через яку перегріваються нові iPhone 15
14:59
Вадим Гутцайт
У війні РФ проти України загинув 361 український спортсмен, - Гутцайт
14:54
Гольфстрім
Гольфстрім сповільнюється через зміни клімату: на що це вплине
14:49
Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України
Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України
14:29
Оновлено
обстріл, ППО
Аксьонов заявив про ймовірне збиття ракети над Джанкоєм у Криму
14:20
Наслідки російського артобстрілу Вовчанська, 1 жовтня 2023 року
Окупанти вдарили по середмістю Вовчанська: загинув цивільний
14:19
Оновлено
Авіаудар по Констянтинівці
Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини поранено щонайменше 7 людей, серед них двоє дітей
13:43
Обстріл Лиману на Донеччині 1 жовтня
У Лимані на Донеччині російські дрони зранку влучили у будинок: є загиблі та поранені
13:34
Авто, що може літати
У Туреччині на фестивалі TEKNOFEST представили автомобіль, що літає
13:32
МВФ
Делегація МВФ прибула в Україну: розпочинаються зустрічі з представниками влади та ключовими партнерами
13:05
На Сумщині росіяни вдарили по прикордонному місту Дружба: поранено жінку
12:28
Оксана Маркарова
Що означає для України ухвалення у США тимчасового бюджету: пояснення Маркарової
12:22
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Ми повинні завжди пам'ятати, якою ціною здобувається наша свобода, - Жеваго
12:19
Крим
Окупанти посилюють захист Криму: перекидають ППО і облаштовують нові оборонні споруди
12:01
У Нідерландах перекрили найбільше в Європі родовище газу через землетруси
11:53
прапори України та США
Сенатори підтвердили свою відданість Україні, виступивши зі спільною заявою
11:53
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
ЗСУ продовжують постачати несертифіковані турнікети: ситуація потребує втручання Залужного, - волонтерка
11:26
Обстріл села Кіндратівка на Донеччині 1 жовтня
Росіяни вночі вдарили по селу на Донеччині: постраждала ціла сім'я
11:09
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
В Анкарі вранці стався теракт біля Головного управління безпеки МВС
11:00
Огляд
Ілюзії російської пропаганди. Що насправді чекає на окупанта в Україні
10:58
Володимир Путін та Кім Чен Ин
У КНДР заявили, що співпраця з Росією сприяє збереженню миру, а НАТО назвали "організатором української кризи"
10:54
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна змінює тактику у війні, США поки виключили допомогу Києву задля збереження уряду, британські війська вперше можуть прибути в Україну. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
10:35
російська армія, мобілізація
Росія готується до довгої війни в Україні і спрямовує на оборону третину витрат з держбюджету, - британська розвідка
10:30
Проросійські акаунти поширюють дезінформацію про "поради", як убезпечити дитину від викрадення на органи в Україні
10:00
Ексклюзив
окупанти Бердянськ
Окупанти посилюють мобілізаційні заходи серед українців,- мер Мелітополя Федоров
09:50
Володимир Зеленський
"Важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають перемогу": Зеленський привітав захисників та захисниць України зі святом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV