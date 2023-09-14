Правоохоронці ідентифікували росіян, які вбили охоронця супермаркету в Бучі

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено і повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації", - йдеться в заяві.

Два командири, заряджальник самохідних артилерійських гармат і старший розвідник-далекомірник 1-ї самохідної артилерійської батареї у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, звинувачуються у порушенні законів та звичаїв війни, пов’язаному з навмисним вбивством.

Слідство встановило, що тогоріч 27 лютого під час пересування колони російських військ по місті Буча старший офіцер самохідної артбатареї наказав своїм підлеглим рашистам ідентифікувати всіх у чорному одязі, як ворогів.

"Така інструкція щодо ідентифікації ворога могла призвести до випадкових жертв серед цивільних, оскільки багато з них могли носити атрибути чорного кольору. Через те, що в наказі не було дотримано принцип розрізнення, командир батареї порушив норми міжнародного гуманітарного права", - пояснюють прокурори.

Окупанти під російським командуванням погодилися виконати наказ. Ті, ймовірно, розраховували на те, що їхню військове керівництво буде їх захищати.

За версією правоохоронців, пізніше підозрювані побачили біля магазину Новус в Бучі чоловіка. Він носив формений одяг чорного кольору з написом "Охорона Новус". Охоронець не мав при собі зброї, але вони слідували наказу командира і розстріляти по цивільному з автоматичної зброї. Унаслідок цього чоловік отримав травми несумісні з життям.

У цьому кримінальному провадженні раніше було оголошено про підозру військовополоненому з цього військового формування РФ. Його звинувачують у вчиненні такого ж кримінального правопорушення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.