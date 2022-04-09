У Харкові домашній кіт вижив після ракетного обстрілу й два тижні чекав на надзвичайників
9 квітня рятувальники, розбираючи завали будинку в Індустріальному районі Харкова, знайшли у квартирі на 4 поверсі кота. Тварина прожила на самоті близько двох тижнів
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.
"Пухнастик був переляканий та повністю брудний",- йдеться у повідомленні.
Рятувальники дістали тварину з-під завалу та передали сусідці з другого поверху.
"Наразі кіт у безпеці, нагодований та чекає на своїх господарів", - додають у пресслужбі.
- Нагадаємо, зірка соцмереж харківський кіт Степан зібрав понад $10 тис. та перерахував їх на благодійність.
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