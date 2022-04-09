У Харкові домашній кіт вижив після ракетного обстрілу й два тижні чекав на надзвичайників

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.



"Пухнастик був переляканий та повністю брудний",- йдеться у повідомленні.



Рятувальники дістали тварину з-під завалу та передали сусідці з другого поверху.



"Наразі кіт у безпеці, нагодований та чекає на своїх господарів", - додають у пресслужбі.







Нагадаємо, зірка соцмереж харківський кіт Степан зібрав понад $10 тис. та перерахував їх на благодійність.