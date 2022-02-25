У Харкові є запас продовольства, люди зберігають спокій, - Терехов
У Харкові, станом на вечір 24 лютого, є запас продуктів
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у ефірі одного із телеканалів, повідомляє Укрінформ.
"На сьогодні у нас запас продуктів є, деякі магазини закрилися, деякі аптеки закрилися... Завтрашній день покаже, що до чого", - сказав Терехов.
Він зазначив, що звертатиметься до підприємців та хлібопекарів.
За його словами, люди в Харкові зберігають спокій, а військові тримають оборону.
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