У Харкові ніхто не перевіряє будівництва: новий департамент мерії не зміг отримати повноваження ДАБК

Про це повідомило інтернет-видання РБК-Україна, посилаючись на лист держпідприємства "Дія" Міністерства цифрової трансформації України від 17 січня 2022 року.

Мінцифри надає органам місцевого самоврядування офіційний доступ до відповідного державного будівельного реєстру (Єдина державна електронна система у сфері будівництва). ДП "Дія" дало письмову відмову Департаменту з інспекційної роботи виконкому Харківської міськради у доступі до зазначеного реєстру.







Органи місцевого самоврядування набувають повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю від центрального органу виконавчої влади за допомогою виконання певних дій, створення спільної комісії, подання відповідних документів, проходження необхідної акредитації.

До 1 січня 2022 року в структурі Харківської міськради працював Департамент територіального контролю, до складу якого входила міська інспекція ДАБК. 2016 року їй було надано відповідні повноваження на території Харкова. На цій підставі у Харківській міськраді працювала система архбудконтролю, видавалися документи на право проведення будівельних робіт, приймалися об'єкти будівництва в експлуатацію та проводились перевірки законності будівництва та дотримання будівельних норм.



З 1 січня 2022 року зазначений Департамент територіального контролю було ліквідовано як юридичну особу, всіх працівників звільнено, а повноваження повністю припинилися. Замість департаменту Харківська міськрада з 1 січня створила новий Департамент з інспекційної роботи, якому й хотіли передати повноваження в сфері ДАБК.

Новий Департамент інспекційної роботи під керівництвом заступника мера Сергія Кузьміна не зміг пройти відповідну акредитацію та отримати повноваження від центральних органів виконавчої влади в сфері архбудконтролю. Таким чином, з нового року в Харкові відсутній орган із відповідними повноваженнями та компетенцією.

Така ситуація підриває довіру до Харківської міськради та паралізує нормальну роботу будівельної сфери, сфери послуг для населення та може призвести до обгрунтованих матеріальних судових претензій до міськради з боку економічно постраждалих осіб. Оскільки ситуація, що склалася, вже призвела до колапсу в сфері обробки та видачі дозвільної документації.

Наразі у міських ЦНАП зібралися тисячі заявок та пакетів документів, які ніхто не приймає, не перевіряє та не приймає щодо них законних рішень. У місті не проводяться перевірки дотримання будівельних норм і правил на будівельних об'єктах та ніхто не може реагувати на скарги харків'ян.