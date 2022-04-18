У Харкові окупанти обстріляли Храм Преображення Господня
У Харкові в ніч на 18 квітня російські окупанти обстріляли Храм Преображення Господня
Про це повідомляє Харківська єпархія УПЦ Московського патріархату у фейсбуці.
За попередніми даними, у ніч із 17 на 18 квітня росіяни вкотре обстріляли храм Преображення Господнього у місті Харків.
Повідомляється, що у споруди внаслідок обстрілів вибито всі вікна та двері. Крім того пошкоджено будівлю недільної школи.
За попередньою інформацією, з-поміж парафіян і місцевих жителів, що ховаються в храмі, ніхто не постраждав.
- Нагадаємо, що 4 квітня росіяни обстріляли храм на Луганщині та поранили двох священників
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