У Харкові окупанти обстріляли Храм Преображення Господня

Про це повідомляє Харківська єпархія УПЦ Московського патріархату у фейсбуці.



За попередніми даними, у ніч із 17 на 18 квітня росіяни вкотре обстріляли храм Преображення Господнього у місті Харків.



Повідомляється, що у споруди внаслідок обстрілів вибито всі вікна та двері. Крім того пошкоджено будівлю недільної школи.

За попередньою інформацією, з-поміж парафіян і місцевих жителів, що ховаються в храмі, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 4 квітня росіяни обстріляли храм на Луганщині та поранили двох священників