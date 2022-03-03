У Харкові під час обстрілу загинула співробітниця ОБСЄ

Про це повідомляє офіційний сайт ОБСЄ.



Працівниця ОБСЄ Марина Феніна загинула під час ракетного обстрілу в Харкові 1 березня.



"Марину вбили, коли доставляла припаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах і селищах України ракети, снаряди та ракети знищують житлові будинки та центри міст, вбиваючи та завдаючи поранень невинним мирним жителям – жінкам, чоловікам та дітям", - йдеться у заяві ОБСЄ.

2 березня випущена російськими окупантами крилата ракета влучила у будівлю міської ради Харкова.

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