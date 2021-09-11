У Харкові почалася виборча кампанія

До 13 вересня нам потрібно відкрити рахунок - для внесення застави кандидатами. Сума повертається тільки переможцю, передає Еспресо.TV із посиланням на харківський портал Главное.ua.



21 вересня - 30 вересня - процес висування і реєстрації кандидатів. Тільки після того вони можуть починати законну агітацію.



До 8 жовтня включно ТВК оприлюднює інформацію про реєстрацію кандидатів.



Відмовитися від участі у виборах кандидати можуть до 11 жовтня.



До 13 жовтня включно ТВК затвердити текст виборчого бюлетеня і встановити ступінь його захисту.



Не пізніше 21 жовтня виборці отримають запрошення на вибори.



29 та 30 жовтня буде заборонено поширювати результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами.



30 жовтня оголошується "день тиші", коли заборонена будь-яка агітація.



Саме ж голосування відбудеться 31 жовтня з 8:00 до 20:00. Його підсумки повинні встановити до 12 листопада.



Довідка



За відкритими даними, очолити місто Харків найбільше претендують:



чинний в.о. міського голови, секретар міської ради Ігор Терехов, на якого, на думку політолога Володимира Цибулька, робить ставку команда президента Володимира Зеленського і якого за протидію "націоналістам" похвалив ватажок "ДНР" Денис Пушилін;



екснардеп та ексочільник області Михайло Добкін;



Олександр Скорик від опозиційної "Європейської солідарності".



При цьому Терехова підтримують впливові харківські підприємці Олександр Ярославський та Павло Фукс.



Що ж стосується Скорика, то, як стверджують експерти, він матиме шанси лише в разі згуртування навколо його постаті харківського проукраїнського середовища.





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