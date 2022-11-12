У Харкові прогриміли вибухи

Про це Еспресо.TV повідомили жителі Харкова.

О 22:19 у Харкові та Харківській області оголосили повітряну тривогу. У цей час жителі Харкова почули потужні вибухи.

Подробиць поки немає. Сирена про відбій повітряної тривоги прозвучала о 22:50.

Повітряну тривогу на Харківщині знову оголосили о 23:02.

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