У Харкові прогриміли вибухи
Ввечері, 12 листопада, жителі Харкова чули вибухи
Про це Еспресо.TV повідомили жителі Харкова.
О 22:19 у Харкові та Харківській області оголосили повітряну тривогу. У цей час жителі Харкова почули потужні вибухи.
Подробиць поки немає. Сирена про відбій повітряної тривоги прозвучала о 22:50.
Повітряну тривогу на Харківщині знову оголосили о 23:02.
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