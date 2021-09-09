У Харкові різко зріс рівень захворюваності на коронавірус, - ОДА
Директор департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Максим Хайустов заявив, що у місті фіксують стрімке зростання захворюваності на коронавірус
Про це він повідомив на брифінгу, передає Укрінформ.
"У нас зараз рівень захворюваності різко зріс, заповненість "ковідних" ліжок складає практично 25%. У нас 13 лікарень "першої хвилі", і ми готові до нової хвилі. Всі ліжка, їх понад 2800, забезпечені киснем, із них потоковим – 1778, і ця цифра постійно зростає, тому що ведуться роботи по підведенню потокового кисню", - розповів керівник департаменту.
Щодо обласної інфекційної лікарні, де, за інформацією директора закладу Павла Нартова, немає вільних місць у реанімації, Хаустов зазначив, що наповненість таких відділень є "динамічним показником".
"Цифра динамічна. Комусь стає краще, його переводять. Реанімаційні відділення є в усіх опорних лікарнях, місць не бракує", - сказав Хаустов.
За його інформацією, найбільше хворих виявляють у місті Харкові.
Також голова Харківської обласної ради Тетяна-Єгорова Луценко у коментарі Укрінформу зазначила, що область готова за потреби виділити кошти громадам, щоб ті, відповідно, виділили кошти районним лікарням.
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