У Харкові сталася нова смертельна ДТП: Infiniti збив жінку біля пішохідного переходу

Про це повідомляє Редпост.

Автомобіль Infiniti, за кермом якого, за попередніми даними, була дівчина, збив пішохода. Від удару постраждалу відкинуло на автомобіль Daewoo Lanos, що проїжджав поряд. Пішохід померла на місці ДТП.

На опублікованих кадрах видно, що трагедія сталась біля пішохідного переходу. На місці смертельної ДТП у Харкові працюють правоохоронці.



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