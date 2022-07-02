У Харкові відбудеться прем'єрний показ художнього фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”

Про це повідомили у Новинарні.

Як зазначається, у Харкові, який зазнає щоденних обстрілів з боку РФ, не припиняється культурне життя. У суботу, 2 липня, там відбудеться показ художньої кінострічки Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман".

Це перший ігровий фільм, який розкриває історію Розстріляного відродження 1930-х років. Символом тогочасного терору став багатоквартирний будинок "Слово". Там комуністичний режим оселяв митців, яких потім було засуджено до страти.

Повідомляється, що режисер стрічки Тарас Томенко наголошує, що для команди важливо, що перший нефестивальний показ картини пройде саме у Харкові.

"Це місто обране невипадково, адже саме тут відбувалися зйомки фільму, а сама тема міцно пов’язана з Харковом. Крім того, ми хочемо морально підтримати харківців, які переживають трагедію руйнації їх міста російськими варварами. Власне, ті, хто вбивав наших митців у 1930-х, і ті, хто зараз обстрілює Салтівку, одні й ті самі люди – нащадки большевицьких катів", – наголосив режисер.

Місце та точний час події з міркувань безпеки не розкриваються і будуть повідомлятися особисто зареєстрованим глядачам. Вхід безкоштовний, але за попередньою реєстрацією за лінком.

Нагадаємо, що станом на 2 липня 2022, російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції у Харківській області, а в Білорусі на тиждень продовжили військові навчання у прикордонній з Україною Гомельській області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb