У Харкові відновили показ українського телебачення
У Харкові поновили трансляцію українського ТБ
Про це повідомила голова наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії Світлана Остапа у Facebook.
"Харків знову з українським телебаченням! Скоро й Москва буде з українським телебаченням і радіо", - написала вона.
- 6 березня в Харкові окупанти пошкодили телевежу, унаслідок чого трансляція була обірвана.
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