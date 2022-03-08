У Харкові відновили показ українського телебачення

Про це повідомила голова наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії Світлана Остапа у Facebook.



"Харків знову з українським телебаченням! Скоро й Москва буде з українським телебаченням і радіо", - написала вона.

6 березня в Харкові окупанти пошкодили телевежу, унаслідок чого трансляція була обірвана.