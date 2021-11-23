У Харкові в ДТП з початку року загинули 165 людей, на неповнолітніх склали 66 протоколів за порушення ПДР

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Станіслав Перлін.



"Ні про що казати. 165 загиблих у цьому році. Є, на жаль, жахлива динаміка збільшення - 150 в минулому році та 165 загиблих харків'ян зараз. І серед них 8 дітей, 6 із них загинули безпосередньо на вулицях. Це жахливі цифри. Якщо проаналізувати, то це більше загинуло, ніж скоєно умисних убивств", - сказав Перлін.



Причиною 63% усіх ДТП на Харківщині було порушення швидкісного режиму. Крім того, збільшилася кількість порушень, які скоїли на дорозі неповнолітні.



За словами керівниці Управління патрульної поліції Харківщини Олени Стрижак, у 2021 році на неповнолітніх склали 66 протоколів. У 2020 році їх було 50.



"Ми проаналізували, які це були протоколи. Протоколи складалися на неповнолітніх від 16 до 18 років. Тобто, це особи, які відповідають на загальних підставах стосовно тих порушень, по яких їх було притягнуто. Але 3 випадки було 15-річних - і в усіх трьох випадках були викликані батьки до нашого управління та притягнуті були до відповідальності", - сказала Стрижак.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня 2021 року в Харкові авто Infiniti на швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм. За кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Згодом він визнав свою провину у смертельній ДТП.

У четвер, 11 листопада, у Харкові автомобіль Toyota збив двох неповнолітніх на пішохідному переході: діти зазнали травми.