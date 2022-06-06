На Херсонщині було чути вибухи
Вранці 6 червня у Херсонській області було чути вибухи
Про це йдеться в застосунку "єТривога" й передає Суспільне.
Офіційної інформації про вибухи на Херсонщині поки немає. Повітряна тривога оголошена не була.
У місцевих пабліках пишуть, що вибухи чути між кордонами Херсонської та Миколаївської областей, адже там йдуть артилерійські бої.
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