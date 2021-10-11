У Херсоні через ситуацію з коронавірусом шкільні канікули розпочнуться раніше
У Херсоні з 18 жовтня розпочнуться шкільні канікули через ситуацію з COVID-19 у місті
Про це повідомляє сайт Херсонської міської ради із посиланням на рішення комісії ТЕБ та НС.
"В.о. заступника міського голови Сергій Циганок запропонував перенести осінні канікули з 1 листопада на 18 жовтня. Пропозицію підтримали одноголосно, тож школярі відпочиватимуть з 18 до 24 жовтня", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, станом на 11 жовтня в Україні "помаранчевому" рівню карантину відповідають 16 областей.
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