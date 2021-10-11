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У Херсоні через ситуацію з коронавірусом шкільні канікули розпочнуться раніше

11 жовтня, 2021 понедiлок
22:58
Суспільство школа карантин

У Херсоні з 18 жовтня розпочнуться шкільні канікули через ситуацію з COVID-19 у місті

Про це повідомляє сайт Херсонської міської ради із посиланням на рішення комісії ТЕБ та НС.

"В.о. заступника міського голови Сергій Циганок запропонував перенести осінні канікули з 1 листопада на 18 жовтня. Пропозицію підтримали одноголосно, тож школярі відпочиватимуть з 18 до 24 жовтня", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, станом на 11 жовтня в Україні "помаранчевому" рівню карантину відповідають 16 областей.

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