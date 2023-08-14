Про це в ефірі Еспресо розповіла головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич.

"Насправді дуже багато колаборантів, які не "засвітилися". У місті ще є прихильники "русського міра". Є ті, кого, на мій погляд, погляд моїх друзів, колег, окупанти просто залишили спостерігати. Можливо, вони дотичні до коригування обстрілів, тому в місті неспокійно", - сказала вона.

На думку Вірлич, місту ще досить довго до того, щоб цілком очиститись від колаборантів.

"Хоча цих людей не багато, але вони є. Вони потрошку просувають "русській мір" і хочуть просочуватися до влади. Це, зокрема і родичі колаборантів, до яких офіційно претензій немає",- підсумувала журналістка.