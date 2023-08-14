У Херсоні є багато колаборантів, які не "засвітилися", місту ще довго очищуватися, - журналістка
Колаборанти в Херсоні потрошку просувають "русській мір" і хочуть просочуватися до влади. Місту ще досить довго до того, щоб цілком очиститись від них
Про це в ефірі Еспресо розповіла головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич.
"Насправді дуже багато колаборантів, які не "засвітилися". У місті ще є прихильники "русського міра". Є ті, кого, на мій погляд, погляд моїх друзів, колег, окупанти просто залишили спостерігати. Можливо, вони дотичні до коригування обстрілів, тому в місті неспокійно", - сказала вона.
На думку Вірлич, місту ще досить довго до того, щоб цілком очиститись від колаборантів.
"Хоча цих людей не багато, але вони є. Вони потрошку просувають "русській мір" і хочуть просочуватися до влади. Це, зокрема і родичі колаборантів, до яких офіційно претензій немає",- підсумувала журналістка.
- 8 серпня СБУ затримала у Херсоні чоловіка, якого підозрюють у колабораційній діяльності. Він, ймовірно, допомагав російським окупантам проводити масові репресії проти жителів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.96
Купівля 36.96Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе