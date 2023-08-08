Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що мешканець обласного центру після захоплення міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками та підписав так звану присягу громадянина РФ. Згодом його призначили "молодшим інспектором" в ізоляторі №1.

На цій псевдопосаді херсонець конвоював викрадених українців до камер, де бив бранців, забирав у них особисті речі й на довгий час залишав без їжі та води. Під час фізичного насильства колаборант неодноразово погрожував потерпілим смертю.

За даними правоохоронців, такими діями рашисти намагались залякати жителів та зламати бойовий дух опору.

Після звільнення Херсона зловмисника затримали. У помешканні виявили окупаційну "перепустку", виписку з наказу про призначення у лави псевдооргану, "довідку" про зарахування до адміністрації російської катівні, підписану колаборантом "присягу" на вірність РФ та заяву на отримання громадянства.

Фото: Служба безпеки України

Фігуранту повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.