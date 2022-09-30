Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram.

"Мінус один гауляйтер в Херсонській області. Повідомляють, що "перший заступник Херсонської адміністрації" Олексій Катеринічев вночі здох. Рашисти пишуть, що через удар ЗСУ", - написав він.

За даними росЗМІ, він протягом 25 років служив у прикордонних військах і в підрозділах ФСБ.

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