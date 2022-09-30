У Херсоні ліквідували "заступника голови адміністрації", - Гончаренко
У Херсоні ліквідували заступника "голови окупаційної адміністрації" Олексія Катериничева
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram.
"Мінус один гауляйтер в Херсонській області. Повідомляють, що "перший заступник Херсонської адміністрації" Олексій Катеринічев вночі здох. Рашисти пишуть, що через удар ЗСУ", - написав він.
За даними росЗМІ, він протягом 25 років служив у прикордонних військах і в підрозділах ФСБ.
- 23 вересня Галина Лугова, начальниця Херсонської міської військової адміністрації, повідомила, що у домівках херсонців просять "правильно" проголосувати під дулами автоматів
- 24 вересня очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів, що голосують росіяни, які приїхали до Херсону
- 26 вересня політолог Володимир Молчанов повідомив, що на Херсонщині збирачі голосів "референдуму" просять проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
- 28 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендума, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.57
Купівля 40.57Продаж 41.57
-
EUR
Купівля 39.12Продаж 40.26
- Актуальне
- Важливе