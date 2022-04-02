У Херсоні лунають вибухи, - Суспільне Херсон
Близько 13:06 2 квітня в Херсоні прозвучали вибухи
Про це пише Суспільне Херсон.
"У Херсоні чутно вибухи", - ідеться в повідомленні.
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