У Херсоні лунають вибухи, - Суспільне Херсон

Про це пише Суспільне Херсон.



"У Херсоні чутно вибухи", - ідеться в повідомленні.



Нагадаємо, раніше в Енергодарі пролунали вибухи, окупанти обстріляли мирний проукраїнський мітинг із мінометів.

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