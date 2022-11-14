Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Повертаємо зв'язок до Херсона. Люди, які дев’ять місяців були в окупації, нарешті змогли подзвонити рідним та сказати, що з ними все гаразд. Поки в місті проблема з іншою інфраструктурою – навіть хвилинна розмова допомагає херсонцям почуватися знову вдома", – повідомив міністр.

За словами Федорова, Київстар та Vodafone запустили у звільненому від росіян Херсоні перші базові станції. У місті поки що немає світла, тому станції працюють на генераторах та терміналах Старлінк. Команда Мінцифри передає термінали в деокуповані населені пункти. Старлінки допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель.

"Відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу — замінували. ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку. Це уповільнює процес відновлення зв'язку, але героїчні рятувальники та телеком-оператори працюють 24/7, – пояснив Федоров. – Херсон — це Україна. Робимо все, щоб до херсонців якомога скоріше повернулася вся необхідна для нормального життя інфраструктура".

Фото з телеграм-каналу Михайло Федорова, міністра цифрової трансформації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.

13 листопада голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у центрі деокупованого Херсона відновили мобільний зв'язок, першим відновив діяльність Київстар.

14 листопада в деокупованому Херсоні у присутності президента України Володимира Зеленського підняли український прапор.

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