У Херсоні налагоджують зв'язок за допомогою старлінків
Київстар та Vodafone запустили у звільненому від росіян Херсоні перші базові станції, але поки немає світла, станції працюють на генераторах та терміналах Старлінк
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Повертаємо зв'язок до Херсона. Люди, які дев’ять місяців були в окупації, нарешті змогли подзвонити рідним та сказати, що з ними все гаразд. Поки в місті проблема з іншою інфраструктурою – навіть хвилинна розмова допомагає херсонцям почуватися знову вдома", – повідомив міністр.
За словами Федорова, Київстар та Vodafone запустили у звільненому від росіян Херсоні перші базові станції. У місті поки що немає світла, тому станції працюють на генераторах та терміналах Старлінк. Команда Мінцифри передає термінали в деокуповані населені пункти. Старлінки допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель.
"Відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу — замінували. ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку. Це уповільнює процес відновлення зв'язку, але героїчні рятувальники та телеком-оператори працюють 24/7, – пояснив Федоров. – Херсон — це Україна. Робимо все, щоб до херсонців якомога скоріше повернулася вся необхідна для нормального життя інфраструктура".
Фото з телеграм-каналу Михайло Федорова, міністра цифрової трансформації
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.
- 13 листопада голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у центрі деокупованого Херсона відновили мобільний зв'язок, першим відновив діяльність Київстар.
- 14 листопада в деокупованому Херсоні у присутності президента України Володимира Зеленського підняли український прапор.
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