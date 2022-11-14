У деокупованому Херсоні підняли український прапор

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття державного прапора на центральній площі деокупованого Херсона під час робочої поїздки. Тимошенко оприлюднив відео урочистого моменту.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон та зустрівся з українськими військовими.

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